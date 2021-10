Cyberattaque de l'AP-HP: le pirate informatique mis en examen (presse)

L'AP-HP avait annoncé le 15 septembre avoir porté plainte auprès du procureur "après avoir constaté le vol de fichiers contenant des données nominatives, à la suite d'une attaque informatique conduite au cours de l'été et confirmée le 12 septembre dernier", rappelle-t-on.

Un jeune homme de 22 ans, étudiant dans une école d'informatique, a été placé en examen le 8 octobre pour "accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État" et "extraction et collecte de données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et divulgation illégale volontaire de données à caractère personnel", a rapporté Le Parisien le même jour.

Il avait été arrêté à Ollioules (Var) le 6 octobre par la brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) de la police judiciaire de Paris, chargée de l'enquête,