Le système d'information des MDPH "complètement mis en service d'ici le courant du mois d'avril"

Le SI des MDPH, "une forme d'Arlésienne dans notre secteur", est "bien en service dans 76 MDPH, à fin janvier", a-t-elle dénombré.

"On va pouvoir entrer dans une nouvelle étape, dès l'année 2020, où après avoir outillé le tronc commun, c'est-à-dire l'ensemble du processus 'métier' des MDPH [...], nous allons conforter les branchements vers les partenaires des MDPH […]: les CAF [caisses d'allocations familiales] qui payent l'AAH [allocation adulte handicapé], les services du département pour mettre en oeuvre la PCH [prestation de compensation du handicap], Pôle emploi, et l'ensemble des ESMS [établissements et services médico-sociaux]".

"L'objectif 2020, c'est une MDPH communicante, avec un téléservice à l'usager pour lui permettre d'adresser sa demande et de la suivre; une communication automatisée en direction de la Cnaf [Caisse nationale des allocations familiales] -il y a encore du boulot devant nous cette année-, vers les Pôles emploi -une expérimentation est concluante et on peut la généraliser- et conforter le suivi des orientations par un outil complémentaire, ViaTrajectoire", a-t-elle résumé.

La directrice de la CNSA a aussi annoncé l'ouverture prochaine de la première version du portail d'information pour personnes handicapées, en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC), avec "un premier périmètre assez modeste qui va concerner les démarches relatives à l'emploi".

Quant au portail destiné aux personnes âgées, créé en 2015, "nous avons fait un gros travail de refonte pour faciliter la navigation des usagers". Ce portail "a trouvé son public", a-t-elle affirmé, citant une fréquentation "à plus de 400.000 connexions par mois en 2019" et "4,5 millions de visites en 2019". Elle a annoncé aussi que, fin mars, "l'annuaire présent sur le site va s'enrichir du référencement des services d'aide et d'accompagnement à domicile [Saad]".