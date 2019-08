Google Cloud décroche la certification "hébergeur de données de santé" (HDS)

La loi du 26 janvier 2016 de "modernisation de notre système de santé" a remplacé la procédure d'agrément des hébergeurs de données de santé par une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation (Cofrac), rappelle-t-on.

"La certification HDS de Google Cloud concerne 25 sites en Europe, sur le continent américain et en Asie du Sud-Est", a souligné l'entreprise américaine, qui ne compte aucun datacenter sur le sol français.

Cette obtention habilite Google Cloud pour l'hébergement et le traitement des données de santé et vient valider la conformité de ses solutions adressées aux acteurs et professionnels de la santé: hôpitaux, cliniques et laboratoires de recherche, notamment.

Google Cloud a également précisé avoir décroché la certification pour les six activités couvertes par la nouvelle réglementation.

Il s'agit concrètement de:

la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d'héberger l'infrastructure matérielle du système d'information utilisé pour le traitement des données de santé

la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure matérielle du système d'information utilisé pour le traitement de données de santé

la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de la plateforme d'hébergement d'applications du système d'information

la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure virtuelle du système d'information utilisé pour le traitement des données de santé

l'administration et l'exploitation du système d'information contenant les données de santé

la sauvegarde de données de santé.

L'activité n°5 soumise à certification, et qui concerne l'administration et l'exploitation du système d'information contenant les données de santé proposées par des "hébergeurs infogéreurs", fait actuellement l'objet d'un débat. Concernant une activité "exogène" à la plupart des hébergeurs, elle pourrait être supprimée.

Depuis le passage d'une procédure d'agrément à la certification des HDS il y a un an, 19 entreprises ont été certifiées HDS et 9 d'entre elles ont décroché une certification pour les six activités couvertes par la réglementation. Parmi elles, on compte Microsoft, le Mipih (Midi-Picardie informatique hospitalière), Salesforce ou encore St Jude Medical (groupe Abbott).

Les structures qui souhaitent s'engager dans une démarche de certification peuvent s'adresser à l'un des 7 organismes certificateurs: Afnor, Bureau Veritas, BSI, EY (Ernst & Young), ICTS, LNE et LSTI, rappelle-t-on.